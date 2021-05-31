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31 мая 2021, 15:16 3970

"Укрзализныця” раскрыла размер зарплаты руководства компании и членов Наблюдательного Совета

31 мая 2021, 15:16 3970
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Фото из открытых источников
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Стала известна зарплата руководства и членов Наблюдательного совета "Укрзализныци”

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на финансовый отчет государственной" Укрзализныци " за 2020 год.

По этим данным, средняя заработная плата одного члена правления "Укрзализныци” в 2020 году достигала 20,8 млн грн в год, а одного члена Наблюдательного Совета – 4 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Ведущим управленческим персоналом считается правление АО "Укрзализныця" в составе 6 человек и наблюдательный совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря.

В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзализныця” состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составляли 20 676 000 грн (2019 год: 43 425 000 грн), - указано в отчете "Укрзализныци”.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили схему на 4,5 млн в одном из подразделений "Укрзализныци". В полиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных компаний, на счет которых в одном из подразделений "Укрзализныци" перечислили 4,5 миллиона гривен.

Также ВСК Рады считает финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно никчемным". Председатель комиссии говорит, что запланированные показатели прибылей необоснованны.

Укрзализныця Наблюдательный совет руководитель зарплаты финансы отчет

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