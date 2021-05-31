"Укрзализныця” раскрыла размер зарплаты руководства компании и членов Наблюдательного Совета

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на финансовый отчет государственной" Укрзализныци " за 2020 год.

По этим данным, средняя заработная плата одного члена правления "Укрзализныци” в 2020 году достигала 20,8 млн грн в год, а одного члена Наблюдательного Совета – 4 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Ведущим управленческим персоналом считается правление АО "Укрзализныця" в составе 6 человек и наблюдательный совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря.

В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзализныця” состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составляли 20 676 000 грн (2019 год: 43 425 000 грн), - указано в отчете "Укрзализныци”.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили схему на 4,5 млн в одном из подразделений "Укрзализныци". В полиции сообщили о подозрении руководителям фиктивных компаний, на счет которых в одном из подразделений "Укрзализныци" перечислили 4,5 миллиона гривен.

Также ВСК Рады считает финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно никчемным". Председатель комиссии говорит, что запланированные показатели прибылей необоснованны.