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28 травня 2021, 14:21 12

У Миколаєві затримали посадовців "Укрзалізниці", які налагодили схему збуту пального

28 травня 2021, 14:21 12
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Фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність посадовців "Укрзалізниці", які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Щомісячно ділки завдавали збитків до $50 тис. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні оперативників.

За даними СБУ, дизпаливо підозрювані збували через підконтрольні АЗС.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання. Серед них трьох посадовці "Укрзалізниці" та чотирьох представника кримінальних кіл.

Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за трьома статями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Нагадаємо, на Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників. Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн.

Раніше ТСК Верховної ради вирішила рекомендувати звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".

СБУ Укрзализныця Схеми розслідування паливо

 
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