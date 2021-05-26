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26 травня 2021, 17:04 688

Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів

26 травня 2021, 17:04 688
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Фото з відкритих джерел
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Державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2021 року склав 2 534,28 млрд грн або 91,33 млрд доларів. Борг виріс в результаті розміщення єврооблігацій

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів, передає RegioNews.

За даними Мінфіну, протягом квітня 2021 року сума збільшилася в гривневому еквіваленті на 19,9 млрд грн (на 0,8%), а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 1,16 млрд доларів (на 1,3%).

Борг виріс в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів з погашенням в 2029 році і прибутковістю 6,875%.

Станом на 30 Квітня зовнішній борг склав 1 492,47 млрд грн (58,89% від загальної суми боргу) або 53,78 млрд доларів, внутрішній борг - 1 041,82 млрд грн (41,11%) або 37,54 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 258,04 млрд грн (89,10% від загальної суми боргу) або 81,37 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 276,25 млрд грн (10,90%) або 10,45 млрд доларів.

Як повідомлялося, до бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича. Більшість конфіскованих коштів становила готівка.

У листопаді 2020-го повідомлялося, що кожну восьму гривню держбюджету витратили на виплату держборгу. Не зважаючи на видатки, план доходів у 2020 році може бути перевиконано, вважають у Рахунковій палаті.

Україна борги бюджет финансы Мінфин

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