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26 мая 2021, 17:04 693

Госдолг Украины за месяц вырос на 1 млрд долларов

26 мая 2021, 17:04 693
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Фото из открытых источников
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Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2021 года составил 2 534,28 млрд грн или 91,33 млрд долларов. Долг вырос в результате размещения еврооблигаций

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, передает RegioNews.

По данным Минфина, в течение апреля 2021 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 19,9 млрд грн (на 0,8%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,16 млрд долларов (на 1,3%).

Долг вырос в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году и доходностью 6,875%.

По состоянию на 30 Апреля внешний долг составил 1 492,47 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,78 млрд долларов, внутренний долг - 1 041,82 млрд грн (41,11%) или 37,54 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 258,04 млрд грн (89,10% от общей суммы долга) или 81,37 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 276,25 млрд грн (10,90%) или 10,45 млрд долларов.

Как сообщалось, в бюджет Украины впервые вернули часть денег Януковича. Большинство конфискованных средств составляла наличность.

В ноябре 2020-го сообщалось, что каждую восьмую гривну госбюджета потратили на выплату госдолга. Несмотря на расходы, план доходов в 2020 году может быть перевыполнен, считают в Счетной палате.

Украина долги бюджет финансы Минфин

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