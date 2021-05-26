Кличко обіцяє, що проїзд у Києві не подорожчає до 20 грн

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Мер столиці Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "НАШ", пише RegioNews.

"Профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи, і звучали і 25, і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом і на сьогодні проїзд в місті Києві найдешевший взагалі по Європі. Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд - і у Львові, і в Запоріжжі. У нас транспортна галузь дотаційна, майже 3 млрд гривень ми дотуємо", - сказав він.

Однак Кличко пообіцяв, що до 25 чи 20 гривень у Києві проїзд дорожчати не буде.

Також Кличко не виключає, що про підвищення буде відомо уже влітку. Мер запевнив, що без економічного обґрунтування підвищувати ціну на проїзд не будуть.

Нагадаємо, дещо раніше заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон анонсувала підвищення вартості проїзду у метро столиці.

Відомо, що на початку травня колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою розв'язати питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниження пасажиропотоку.