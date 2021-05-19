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19 травня 2021, 14:59 1502

Кабмін спростив умови призначення житлових субсидій

19 травня 2021, 14:59 1502
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Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів вніс зміни у критерії отримання житлових субсидій для українців. Зокрема, на отримання субсидії зможуть розраховувати ті українці, які мають на депозитах до 100 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Уряд спрощує процедуру отримання субсидії. Нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви. За деякими винятками. При цьому верифікація субсидій продовжується", - пояснив Шмигаль.

За його словами, тепер допомогу можна отримати, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень. Раніше допомогу не надавили тим, чиї доходи перевищували 50 тис. грн.

Також справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення, що втричі скоротить терміни розгляду заяв.

Крім того, нові зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.

Якщо ви власник трьох-чотирьох квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу", - повідомив прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що в Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій. Пропонується надати право на субсидію, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень.

Кабмін українці банки субсидія Деніс Шмигаль

 
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