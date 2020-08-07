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07 серпня 2020, 17:39 1

Майже три мільйони: Кабмін затвердив зарплату для членів наглядовоїї ради "Нафтогазу"

07 серпня 2020, 17:39 1
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Мінекономіки нагадав, що на час карантину виплати членам наглядових рад обмежені сумою 47,2 тис. грн на місяць
Мінекономіки нагадав, що на час карантину виплати членам наглядових рад обмежені сумою 47,2 тис. грн на місяць
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів встановив розмір винагороди членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" в розмірі 2,96 млн грн на рік.

Відповідне розпорядження №971-р від 5 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, пише RegioNews.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту розпорядження, метою його прийняття вказана необхідність затвердження нової редакції умов договорів з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України", оскільки в чинних умовах, затверджених Кабміном у червні, не вказано конкретний розмір річної винагороди.

Розпорядженням розмір винагороди членів спостережної ради НАК "Нафтогаз України" встановлено в сумі 2,96 млн грн на рік. Ця сума розрахована з урахуванням чистого доходу "Нафтогазу" за минулий рік і розміру середньої зарплати в галузі.

Кабмін також уповноважив міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка підписати відповідні договори.

При цьому Мінекономіки нагадує, що на час карантину виплати членам наглядових рад обмежені сумою 47,23 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, 17 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про завершення своєї роботи в компанії.

Нафтогаз зарплати економіка Міністерство спостерігач
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