08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
09:42  17 мая
Непогода в Украине: обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
08:11  17 мая
На Донбассе за сутки зафиксировали 15 нарушений: оккупанты били из всех видов вооружений
UA | RU
UA | RU
17 мая 2021, 14:46 88

Черновицкая мэрия продала авто мэра на аукционе

17 мая 2021, 14:46 88
Читайте також українською мовою
Торги состоялись на платформе государственных закупок ProZorro
Торги состоялись на платформе государственных закупок ProZorro
Фото molbuk.ua
Читайте також
українською мовою

В Черновцах горсовет с помощью аукционных торгов продал автомобиль Mercedes, которым ранее пользовался городской голова, за 229 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Месяц назад Черновицкий горсовет объявлял, что будет продавать свои автомобили. На подготовку процедуры потребовался один месяц времени.

Участие в торгах принимали люди со всей Украины. За мэрский "Мерседес" соревновались 14 участников, хотя желающих было значительно больше. Торги проходили в три раунда. Соответственно, цена стартовала с отметки 102 тыс грн, а продать авто удалось за 229 тыс грн, - сообщил секретарь исполнительного комитета горсовета Сергей Добржанский.

По его словам, победителем аукциона стал житель города Днепр.

Теперь человек, который выиграл в аукционе, должен подписать соглашение с Черновицким горсоветом, оплатить деньги, после чего начнется процедура перерегистрации транспортного средства.

Кроме того, городскому совету удалось продать на аукционе автомобиль Geely. Стоимость машины стартовала с 50 тыс грн, а реализовать машину удалось за 65 тыс грн. Победителем торгов стал житель Черновцов.

Что касается других автомобилей, которые были выставлены на аукционные торги, то их повторно отправят на продажу.

Другие авто будем выставлять на аукцион снова. Потому что там заявилось только по одному участнику. А когда в торгах участвует только один игрок, то система блокирует возможность проведения аукциона, – сообщил чиновник.

Как сообщалось 19 апреля, Черновицкая мэрия объявила, что распродает машины. На что будут потрачены средства, полученные с аукциона, пока неизвестно.

аукцион авто мэр Черновцы горсовет

Власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда
17 мая 2021, 13:09
ОАСК просят аннулировать регистрацию черновицкой партии
13 мая 2021, 15:27
Мэры городов призывают правительство возместить долги за проезд льготников в транспорте
12 мая 2021, 13:01
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua