Черновицкая мэрия продала авто мэра на аукционе

Торги состоялись на платформе государственных закупок ProZorro

Торги состоялись на платформе государственных закупок ProZorro

Фото molbuk.ua

В Черновцах горсовет с помощью аукционных торгов продал автомобиль Mercedes, которым ранее пользовался городской голова, за 229 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Месяц назад Черновицкий горсовет объявлял, что будет продавать свои автомобили. На подготовку процедуры потребовался один месяц времени.

Участие в торгах принимали люди со всей Украины. За мэрский "Мерседес" соревновались 14 участников, хотя желающих было значительно больше. Торги проходили в три раунда. Соответственно, цена стартовала с отметки 102 тыс грн, а продать авто удалось за 229 тыс грн, - сообщил секретарь исполнительного комитета горсовета Сергей Добржанский.

По его словам, победителем аукциона стал житель города Днепр.

Теперь человек, который выиграл в аукционе, должен подписать соглашение с Черновицким горсоветом, оплатить деньги, после чего начнется процедура перерегистрации транспортного средства.

Кроме того, городскому совету удалось продать на аукционе автомобиль Geely. Стоимость машины стартовала с 50 тыс грн, а реализовать машину удалось за 65 тыс грн. Победителем торгов стал житель Черновцов.

Что касается других автомобилей, которые были выставлены на аукционные торги, то их повторно отправят на продажу.

Другие авто будем выставлять на аукцион снова. Потому что там заявилось только по одному участнику. А когда в торгах участвует только один игрок, то система блокирует возможность проведения аукциона, – сообщил чиновник.

Как сообщалось 19 апреля, Черновицкая мэрия объявила, что распродает машины. На что будут потрачены средства, полученные с аукциона, пока неизвестно.