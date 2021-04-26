В Николаеве из-за "красной зоны" митингуют перевозчики: ворвались в горсовет

Они требуют разрешить им работать

Они требуют разрешить им работать

Фото Novosti-N

Протестующие под Николаевским городским советом предприниматели и маршрутчики ворвались в здание городского совета и смогли найти николаевского городского голову Александра Сенкевича.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-N.

До этого митингующие протестовали у здания патрульной полиции и более двух часов проводили акцию протеста на улице, требуя, чтобы мэр Сенкевич вышел к ним.

Когда городской голова так и не вышел, они прорвались в здание городского совета, где нашли его.

Мэр сказал, что через 4 дня будет проводиться Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, на которой будет приниматься решение о послаблении карантина, в числе которых и работа транспорта.

Мэр также акцентировал внимание на том, что ни одного официального обращения от фирм-перевозчиков с жалобами на такой режим работы в горсовет не поступало.

При этом Сенкевич принял от людей их обращение по поводу отмены ограничений на работу транспорта. Сегодня, по его словам, будет проведен исполком, на котором рассмотрят требования митингующих.

В связи с вхождением Николаевской области в "красную" зону карантина в Николаеве общественный транспорт ходит только для перевозки людей на работу и с работы. Ранее это время было с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 19.00. После пятничной комиссии по ТЭБ и ЧС время работы транспорта расширили с 6.00 до 10.00 утром и с 16.00 до 20.00 вечером.

Как сообщалось 23 апреля, показатели заболеваемости COVID-19 на Николаевщине немного улучшились - главный санврач области. Но показатель госпитализации пока ещё высок.