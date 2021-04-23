В COVID-фонде обнаружили нарушений на 407 миллионов гривен

В частности, 830 процедур закупок проведено с нарушениями

В частности, 830 процедур закупок проведено с нарушениями

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Государственная аудиторская служба Украины провела аудит использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году и выявила финансовые нарушения на 406,8 млн гривен, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщает LB.ua.

Кроме этого, служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн грн.

Так, установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не соответствовали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Меры госфинконтролю также выявили факты неисполнения заказчиками требований пункта 4 Порядка №225, из-за чего были неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн. Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, за что переплата составила 1,2 млрд грн.

Кроме того, установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн.

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает взять в долг у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 2,5 млрд гривен для борьбы с COVID-19. Деньги пойдут также и на закупку вакцин.