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20 апреля 2021, 18:42 71

На Полтавщине в Лубнах перевозчики отказались выходить на маршруты из-за убыточности в "красной зоне"

20 апреля 2021, 18:42 71
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В целом по области пассажиропоток значительно сократился
В целом по области пассажиропоток значительно сократился
Фото из открытых источников
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В Лубнах местные перевозчики отказались выезжать на маршруты, называя их убыточными.

Об этом сообщает Полтавское TV, передает RegioNews.

Постоянная депутатская комиссия по вопросам экономико-инвестиционного планирования, промышленности, предпринимательства, регуляторной политики, транспорта, цифровых технологий и развития сельских территорий открыто обратилась к перевозчикам с претензией и назвала такое поведение недопустимым.

Монополисты-перевозчики продолжают игнорировать претензии в свой адрес.

Тем временем Интернет-издание "Полтавщина" сообщает, что после введения спецпропусков и временных ограничений две трети перевозчиков не вышли на междугородние маршруты, а пассажиропоток сократился втрое.

Сегодня перевозчики начали массово писать заявления, что они не будут выезжать на рейсы. Две трети перевозчиков уже не выехали в рейсы. Из-за новых ограничений у нас только остался транзит, международные рейсы, все что через Полтаву и в большие города. Внутренние рейсы в большинстве случаев отменяются. Поэтому сейчас не знаем, что делать в этой ситуации. Собираем информацию, обзваниваем всех перевозчиков. Стараемся все подогнать под временные рамки, - говорит директор ОДО "Полтаваавтотранс" Сергей Бутко

Сергей Бутко добавил, что пассажиропоток значительно уменьшился.

Если у нас на центральном автовокзале до карантина был ежедневный пассажиропоток 1,5 тысячи пассажиров, а в жестких ограничений около 900 пассажиров в день, то вчера у нас было уже 300 пассажиров, а сегодня может и 200 не будет. В целом по области ситуация еще хуже, потому что с центрального вокзала — много международных рейсов. Пассажиропоток поток по области за последние недели сократился на 70-75%.

Как сообщалось 15 апреля, в Полтавской области ввели ограничение на движение транспорта. На территории региона введена "красная” зона карантина.

Полтавская область перевозчики пассажирские перевозки маршрутки красная зона убытки

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