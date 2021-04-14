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14 квітня 2021, 18:10 136

Рівненська АЕС підключила до мережі другий блок після планового ремонту

14 квітня 2021, 18:10 136
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На вечір середи у роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України
На вечір середи у роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України
Фото з відкритих джерел
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Рівненська АЕС 13 квітня о 16:52 після завершення середнього планового ремонту другого блоку підключила до енергомережі турбогенератор ТГ-4.

Про це повідомила прес-служба станції, передає RegioNews.

Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до програми пуску, - йдеться у повідомленні.

За даними НЕК "Укренерго", після майже доби після включення блок працює на половину від потужності - 229 МВт із 440 МВт.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, - повідомляють на АЕС.

Отже, на вечір середи у роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №3 Южно-Української АЕС триває 102-га доба середнього планового ремонту, на блоці №1 Запорізької АЕС - 82-га доба середнього планового ремонту, на блоці №3 Запорізької АЕС - 30-та доба середнього планового ремонту.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Як повідомлялося, 15 лютого до мережі достроково підключили енергоблок Хмельницької АЕС. Це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії.

АЕС екологія енергетика Рівне ремонт

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