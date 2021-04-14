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14 апреля 2021, 18:10 136

Ровенская АЭС подключила к сети второй блок после планового ремонта

14 апреля 2021, 18:10 136
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На вечер среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины
На вечер среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины
Фото из открытых источников
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Ровенская АЭС 13 апреля в 16:52 после завершения среднего планового ремонта второго блока подключила к энергосети турбогенератор ТГ-4.

Об этом сообщила прес-служба станции, передает RegioNews.

Продолжается плановое повышение мощности блока, которое проводится с регламентированной скоростью соответствии с программой пуска, - говорится в сообщении.

По данным НЭК "Укрэнерго", после почти суток после включения блок работает на половину мощности - 229 МВт с 440 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, - сообщают на АЭС.

Итак, на вечер среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Южно-Украинской АЭС продолжается 102-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС 82-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Запорожской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Как сообщалось, 15 февраля к сети досрочно подключили энергоблок Хмельницкой АЭС. Это позволит не импортировать электроэнергию из России.

АЭС экология энергетика Ровно ремонт

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