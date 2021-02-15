До мережі достроково підключили енергоблок Хмельницької АЕС

Це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії

Це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії

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15 лютого енергоблок №2 Хмельницької АЕС, що перебував на ремонті, підключили до мережі – на місяць раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Це дає додаткові 1000 МВт до енергосистеми. Ми сподіваємося, що це вирішить усі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період, – прокоментував очільник "Енергоатому" Петро Котін.

У НАЕК зазначають, що потужність у 1000 МВт є тим обсягом електроенергії, що дозволить відмовитися від імпорту електроенергії з Росії в умовах критичного навантаження на енергосистему. У компанії також підкреслили проблеми дефіциту вугілля та аварійних ремонтів на теплоелектростанціях в Україні.

Як повідомлялося раніше, запаси вугілля на складах ТЕС за перший тиждень лютого знизилися на 12%. Зараз вони становлять трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів.