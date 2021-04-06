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06 квітня 2021, 20:29 4

"Британський" штам коронавірусу підтвердили на Харківщині

06 квітня 2021, 20:29 4
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Результати надійшли з лабораторії ВООЗ з Лондона
Результати надійшли з лабораторії ВООЗ з Лондона
Фото з відкритих джерел
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На Харківщині циркулює британський штам SARS-CoV-2, він підтвердився у жителів Борівської громади, де в лютому зареєстрували стрімке зростання захворюваності на коронавірус, та у жителів обласного центру.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.

За повідомленням державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України", за результатами секвенування зразків біоматеріалу у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ (м. Лондон) встановлена циркуляція мутованого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 британського походження (генетична лінія В 1.1.7) на території області, - зазначили у лабораторному центрі.

Зазначається, що носоглоткові змиви відібрали 22-23 лютого у хворих на COVID-19, які проживають на території Борівської громади, де на той час відбулося значне зростання захворюваності, та жителів м. Харків, де постійно відмічається висока активність епідемічного процесу.

При цьому особи, у яких виділено мутований штам, як показали епідрозслідування, за межі області не виїздили.

Місцева передача інфекції підтверджує циркуляцію мутованого штаму британського походження серед населення області, - повідомляють в лабцентрі.

Як повідомлялося, міністр Степанов 23 березня допускав, що по всій Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Цей вірус втричі заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей.

коронавірус COVID-19 штам Харків Лабораторія Лондон

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