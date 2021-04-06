"Британський" штам коронавірусу підтвердили на Харківщині

Результати надійшли з лабораторії ВООЗ з Лондона

Результати надійшли з лабораторії ВООЗ з Лондона

Фото з відкритих джерел

На Харківщині циркулює британський штам SARS-CoV-2, він підтвердився у жителів Борівської громади, де в лютому зареєстрували стрімке зростання захворюваності на коронавірус, та у жителів обласного центру.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.

За повідомленням державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України", за результатами секвенування зразків біоматеріалу у Регіональній референс-лабораторії ВООЗ (м. Лондон) встановлена циркуляція мутованого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 британського походження (генетична лінія В 1.1.7) на території області, - зазначили у лабораторному центрі.

Зазначається, що носоглоткові змиви відібрали 22-23 лютого у хворих на COVID-19, які проживають на території Борівської громади, де на той час відбулося значне зростання захворюваності, та жителів м. Харків, де постійно відмічається висока активність епідемічного процесу.

При цьому особи, у яких виділено мутований штам, як показали епідрозслідування, за межі області не виїздили.

Місцева передача інфекції підтверджує циркуляцію мутованого штаму британського походження серед населення області, - повідомляють в лабцентрі.

Як повідомлялося, міністр Степанов 23 березня допускав, що по всій Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Цей вірус втричі заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей.