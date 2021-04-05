На время локдауна столичные маршрутки могут остановить работу

Водители устали от конфликтов из-за недостатка пропусков у пассажиров

Водители устали от конфликтов из-за недостатка пропусков у пассажиров

Фото из открытых источников

Водители столичных маршруток опасаются полной остановки по независящим от них причинам: из-за нехватки пропусков у пассажиров и требования предоплаты от поставщиков топлива.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" председатель общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, передает RegioNews.

В Киеве из-за введенного с 5 апреля локдауна могут прекратить работу маршрутки, поскольку частные перевозчики столкнулись с двумя серьезными проблемами.

На вопрос, впускают ли сегодня в маршрутки пассажиров без специальных пропусков, Моисеенко ответил, что все водители были еще вчера проинструктированы относительно того, что вход пассажиров только при наличии пропусков.

У нас сегодня целый день возникают различные конфликты с пассажирами, потому что, если человек выходит на остановку, ему надо во что бы то ни стало попасть в транспорт. Не может в одну маршрутку влезть - влазит в другую. В "Киевпастрансе" другая ситуация – там и полиция, и городская стража, и тот же кондуктор помогает водителю не пускать. Мы же не можем в салонах возить сотрудника полиции или городской стражи, - сказал Моисеенко.

По его словам, перевозчики столкнулись с "проблемой, что сегодня у половины пассажиров просто нет физически пропусков". В результате многие водители не выдерживают такой режим работы, "просто начинают съезжать с линий, потому что постоянно возникают какие-то конфликты с пассажирами".

Также Мойсєенко добавил, что поставщики топлива выставили перевозчикам условие – горючее только по предоплате, хотя раньше позволяли отсрочку платежа 5-10 дней.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области считает, что без помощи киевской власти перевозчики не смогут справиться с этой кризисной ситуацией.

От факторов, которые от нас не зависят, мы можем просто остановиться... Мы надеемся, что город найдет какие-то ресурсы, чтобы в этой ситуации поддерживать частных перевозчиков, - отметил он.

Как сообщалось, сегодня у Зеленского раскритиковали столичные власти за транспортный коллапс в Киеве. Там подчеркнули, что ситуация, когда без спецпропусков осталась часть медицинских работников, является недопустимой.