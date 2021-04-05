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05 квітня 2021, 16:49 8

Кличко назвав умову, за якої у Києві можуть увести комендантську годину

05 квітня 2021, 16:49 8
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Нині у столиці діють посилені карантинні обмеження
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Мер міста Віталій Кличко заявив, що комендантську годину у Києві і в Україні в цілому можуть увести тоді, якщо будуть зашкалювати цифри захворюваності COVID-19.

Як повідомив він в ефірі "Україна 24", для цього потрібно рішення керівництва країни, пишет RegioNews.

"Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану", - зазначив Кличко.

Кличко наголосив, що надзвичайний стан вводиться керівництвом країни.

Нагадаємо, відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.

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