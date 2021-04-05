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05 квітня 2021, 13:10 553

Локдаун у Києві: до патрулювання вулиць залучили додаткові підрозділи поліції

05 квітня 2021, 13:10 553
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Правоохоронці патрулюють парки та зупинки громадського транспорту
Правоохоронці патрулюють парки та зупинки громадського транспорту
Фото: Нацполіція
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У Києві через посилення карантину вулиці посилено патрулюють працівники Муніципальної охорони, поліції та Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

У складі мобільних груп вони перевіряють наявність спеціальних пропусків на транспорт, а також патрулюють парки та громадські місця, де можливе скупчення громадян.

Також патрулі проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів.

Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через гучномовці правоохоронці звертаються до перехожих з вимогою виконувати карантинні заходи.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Київ карантин поліція патруль локдаун

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