Локдаун у Києві: до патрулювання вулиць залучили додаткові підрозділи поліції
У Києві через посилення карантину вулиці посилено патрулюють працівники Муніципальної охорони, поліції та Національної гвардії.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.
У складі мобільних груп вони перевіряють наявність спеціальних пропусків на транспорт, а також патрулюють парки та громадські місця, де можливе скупчення громадян.
Також патрулі проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів.
Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.
Крім того, через гучномовці правоохоронці звертаються до перехожих з вимогою виконувати карантинні заходи.
Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.