Тупицкий задекларировал более 3,7 миллиона зарплаты и недвижимость в Крыму

Из доходов - 10 тыс. грн помощи при рождении ребёнка

Из доходов - 10 тыс. грн помощи при рождении ребёнка

Фото из открытых источников

Александр Тупицкий задекларировал за прошлый год более 3,7 млн грн зарплаты на должности главы Конституционного Суда, а также указал дом и два земельных участка в Крыму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные декларации Тупицкого, обнародованной 31 марта.

В частности, по основному месту работы Тупицкий заработал 3 млн 715 тыс. грн, также он получил 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

На банковских счетах у Тупицкого есть 161 тыс. грн; наличными он имеет 45 тыс. долл. и 130 тыс. грн. У его жены Ольги Тупицкой есть наличными 11 тыс. 500 долл., 100 тыс. грн, а на банковском счете - 242 долл.

Тупицкий указал в декларации дом площадью 221,50 кв. м в Кореизе (Ялта), который он купил 9 декабря 2012 года. Также он задекларировал два земельных участка в Кореизе - один площадью 690 кв. м, приобретенный в 2005 году, другой - площадью 126 кв. м, купленный 10 июля 2018 года.

Кроме того, Тупицкий указал, что с 1 января 2020 года имеет право на пользование домом отдыха площадью 60 кв. м в "Конча-Заспе”, который принадлежит Государственному управлению делами.

Также он имеет право на пользование домом в Киеве площадью 493 кв. м, принадлежащим Левченко Сергею Александровичу, и на квартиру 216,5 кв. м. в Киеве, которая находится в собственности Тупицкой Галины Васильевны.

В декларации указан и дом в городе Васильков Киевской области, который находится в собственности Александра Тупицкого.

Кроме того, ему принадлежит гараж площадью 23,6 кв. м в Донецке.

В общей собственности его жены Ольги Тупицкой находится квартира площадью 63,7 кв. м в Донецке. Также ей принадлежит земельный участок в Донецке площадью 1000 кв. м.

Тупицкий имеет автомобиль BMWx6 2012 года выпуска, который купил в 2013 году за 706 тыс. грн.

Жена Тупицкого владеет 67% корпоративных прав Vega Financial, которое зарегистрировано в США.

Как сообщалось, НАЗК составил 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларованного участка в Крыму. Во время голосования за отмену электронного декларирования судья имел конфликт интересов.

10 февраля СМИ сообщали, что глава КСУ Тупицкий полгода не платил за коммунальные услуги. С ним расторгли договор аренды дома.

Ранее, 10 января в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ. Посуточная аренда виллы в отеле, где предположительно отдыхает глава суда, стоит более 300 тысяч гривен.