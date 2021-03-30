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30 березня 2021, 21:44 118

Голова ЦВК за 2020 рік задекларував майже 3 млн грн зарплати, каблучку та дві шуби дружини

30 березня 2021, 21:44 118
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Фото з відкритих джерел
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Голова ЦВК Олег Діденко за 2020 рік задекларував понад 2,9 мільйона гривень зарплати, каблучку та дві шуби дружини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані декларації посадовця.

Діденко вказав, що торік отримав 2 млн 919 тис. 761 грн заробітної плати у ЦВК.

Готівкою голова ЦВК тримає 108 тис. дол. США, 15,7 тис. євро та 120 тис. грн, дружина - 25 тис. дол. США. Водночас на банківських рахунках Діденка є понад 636 тис. грн та 1068 євро.

У власності Діденка з 2011 року є земельна ділянка площею 1550 м кв., житловий будинок у Кутах Косівського району на Івано-Франківщині, із 2009 року - квартира площею 53,9 м кв. у Ясногородці Макарівського району Київської області, а також автомобіль Audi Q7.

Крім того, очільник ЦВК вказав, що з 2019 року орендує квартиру у Києві площею 83 м кв. та машиномісце.

Задекларовано також каблучку з дорогоцінними металами й камінням і дві жіночі шуби, якими володіє дружина Діденка.

Як повідомлялося раніше, мер Дніпра подав декларацію: мільйон доларів, автопарк і вертоліт. За минулий рік Філатов отримав 368 615 гривень зарплати.

декларацїї ЦВК голова гроші зарплати майно Олег Діденко

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