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26 марта 2021, 21:17 6

Укрзализныця назначила 8 спецрейсов в "красные" Черновцы и Закарпатье

26 марта 2021, 21:17 6
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Продажа билетов на указанные рейсы уже открыта
Продажа билетов на указанные рейсы уже открыта
Фото из открытых источников
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Укрзализныця назначила 8 специальных рейсов для вывоза пассажиров из красных зон или доставку туда.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на Facebook-странице компании.

С 27 марта Укрзализныця выполнит спецрейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть красные зоны в Черновицкой и Закарпатских областях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Министерство инфраструктуры Украины и Министерство здравоохранения было согласовано рейсы:

№7/8 Киев – Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса – Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев – Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно 28 марта, 1 и 4 апреля).

Также утвержденные рейсы в и из Закарпатской области:

№357/358 Киев – Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13/14 Киев – Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№81/82 Киев – Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно 28 марта, 3 и 4 апреля);

№45/46 Ужгород – Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно 3 и 4 апреля);

№4/3 Запорожье – Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов на указанные рейсы открыта с 21:00 26 марта.

Укрзалізниця призначає спецрейси з/до "зачинених на карантин" регіонів З 27 березня Укрзалізниця виконає спецрейси...

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Friday, March 26, 2021

Как сообщалось, в четырех областях "красной” зоны продлили ограничения на посадку пассажиров. В остальных регионах этой зоны ограничений пока нет.

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