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26 березня 2021, 19:06 5

Керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень викрили на корупціі

26 березня 2021, 19:06 5
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Зловмисники завдали державі збитків на понад 5 млн грн
Зловмисники завдали державі збитків на понад 5 млн грн
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції під час транзитного перевезення іноземних товарів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від представників експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з РФ до однієї з країн Євросоюзу. Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх в установленому порядку, - повідомляють в СБУ.

Для одержання коштів поза обліком чиновники вносили недостовірні дані до відповідної звітної документації. У результаті їхніх дій державі було завдано збитків на понад 5 млн грн.

Під час обшуків у місцях роботи і проживання учасників схеми правоохоронці виявили фінансово-господарські документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі одному з керівників підрозділів повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Як повідомлялося 16 березня, СБУ викрила фейкові ремонти на мільйони гривень в "Укрзалізниці". Для приховування оборудки ділки сфальсифікували технічну та бухгалтерську документацію.

Згодом, 18 березня, Прем’єр доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці.

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