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23 березня 2021, 12:58 200

Міністр соцполітики Лазебна задекларувала понад 660 тис. грн доходів

23 березня 2021, 12:58 200
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Йдеться про її доходи за 2020 рік
Йдеться про її доходи за 2020 рік
Фото з відкритих джерел
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Міністр соціальної політики Марина Лазебна задекларувала 661 010 гривень доходів за 2020 рік.

Про це свідчать дані щорічної декларації, яка оприлюднена в реєстрі, пише RegioNews.

Згідно з оприлюдненою декларацією, минулого року міністр соціальної політики отримала дохід тільки від заробітної плати за основним місцем роботи - Міністерство соціальної політики, що склав 661 010 грн.

Водночас зазначається, що чоловік Лазебної торік отримав 988 200 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Також Лазебна вказала у декларації 650 000 грн готівкових коштів та 111 грн на рахунку в банку, якими володіє її чоловік.

В декларацію міністр соцполітики також внесла легковий автомобіль марки Audi 2017 року випуску, придбаний у січні 2018 року, яким володіє чоловік Лазебної.

Згідно з декларацією, Лазебна володіє земельною ділянкою в селі Пісківка Київської області та квартирою в Росії, придбаною у березні 2009 року, площею 31,7 кв. метра.

Також у спільній власності міністра з Іваном Обертинським квартира у селі Пісківка Бородянського району Київської області площею 40,5 кв метра та частина житлового будинку з надвірними будівлями площею 103,6 кв метра.

Окрім того, у спільній власності з іншими особами ще одна квартира в Києві та гараж.

Нагадаємо, нещодавно глава ВР Разумков задекларував 1,3 млн грн.

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