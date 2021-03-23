Глава Минэнерго задекларировал почти 12 млн по процентам в Ощадбанке

Юрий Витренко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии

Юрий Витренко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии

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Исполняющий обязанности Министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 миллионов гривен процентов, начисленных по вкладам в государственном банке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Единого государственного реестра деклараций.

В документе указано, что Витренко сообщил о полученном доходе 11 754 943 гривен процентов от Ощадбанка 20 марта.

Также, судя по данным декларации за 2019 год, Витренко имеет 12 счетов в Ощадбанке. На части из них средства хранятся в иностранной валюте.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства. Юлия Мендель задекларировала за прошлый год 684 тыс. зарплаты и новое авто Suzuki.