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Глава Минэнерго задекларировал почти 12 млн по процентам в Ощадбанке
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23 марта 2021, 18:30 314

Глава Минэнерго задекларировал почти 12 млн по процентам в Ощадбанке

23 марта 2021, 18:30 314
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Фото из открытых источников
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Исполняющий обязанности Министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 миллионов гривен процентов, начисленных по вкладам в государственном банке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Единого государственного реестра деклараций.

В документе указано, что Витренко сообщил о полученном доходе 11 754 943 гривен процентов от Ощадбанка 20 марта.

Также, судя по данным декларации за 2019 год, Витренко имеет 12 счетов в Ощадбанке. На части из них средства хранятся в иностранной валюте.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства. Юлия Мендель задекларировала за прошлый год 684 тыс. зарплаты и новое авто Suzuki.

Юрий Витренко министр декларации Ощадбанк Минэкоэнерго

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