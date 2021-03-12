Потураєв прокоментував свою появу в "реєстрі корупціонерів"

Він нагадав, що справді "ненавмисно" порушив закон рік тому

Він нагадав, що справді "ненавмисно" порушив закон рік тому

Фото з відкритих джерел

Народний обранець рік тому випадково забув вчасно задекларувати придбаний автомобіль і навіть самостійно повідомив про це в НАЗК.

Про це нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв повідомив Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.

Як повідомив Потураєв, рік тому він дійсно порушив закон, коли випадково забув вчасно задекларувати придбаний автомобіль і навіть самостійно повідомив про це в НАЗК.

Я дійсно ненавмисно порушив законодавство, - зізнався Потураєв.

Він визнає, що вчинив адміністративний злочин і повинен був понести відповідальність. Тому восени 2020 року за рішенням суду заплатив мінімальний штраф за свій проступок в розмірі 1700 гривень.

Всі такі рішення відразу потрапляють в публічний реєстр, тому мені трохи дивно - звідки стільки новин про це навіть через рік? – дивується нардеп.

Як повідомлялося, "Слуга" Потураєв потрапив до реєстру корупціонерів. Він не задекларував покупку автомобіля.

Вчора повідомлялося, що в Україні відновили Єдиний держреєстр корупціонерів. Оновлений реєстр представило НАЗК.