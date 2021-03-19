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19 березня 2021, 19:08 108

Мовний омбудсмен Кремінь торік заробив майже півмільйона

19 березня 2021, 19:08 108
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь за 2020 рік заробив 475,5 тис. гривень. Таким чином, його середньомісячний дохід становив 39,6 тис. гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пише RegioNews.

Декларацію про доходи за 2020 рік Кремінь подав 17 березня.

Він вказав наступні доходи:

  • 21 тис. гривень - заробітна плата, отримана за сумісництвом у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти;
  • 59 тис. гривень - заробітна плата, отримана за сумісництвом в Миколаївському національному аграрному університеті;
  • 394,5 тис. гривень - зарплата, отримана за основним місцем роботи, у Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови.

Також мовний омбудсмен задекларував готівкою 32 тис. доларів. Крім того, уповноважений має квартиру в Миколаєві площею 67 кв. м. Також він вказав у декларації автомобіль Skoda Karoq, 2019 року випуску, який належить дружині Юлії Кремінь.

Серед доходів його дружини Юлії Кремінь 894,8 тис. гривень - дохід від заняття підприємницькою діяльністю (її середньомісячний дохід склав 74,5 тис. гривень).

У декларації від липня 2020 року Кремінь задекларував 545,5 тис. гривень доходів за 2019 рік (тоді його середньомісячний дохід становив 45,4 тис. гривень).

Нагадаємо, чиновників у 2021 році зобов'яжуть складати іспит на знання української мови.

Україна зарплати декларацїї Декларація Тарас Кремінь

 
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