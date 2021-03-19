Шкарлет объяснил, чем заменят отмененную ГИА для учащихся 4-х и 9-х классов

Альтернативой ГИА есть текущие результаты контроля качества образования

Альтернативой ГИА есть текущие результаты контроля качества образования

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Министр утверждает, что аттестация отменена, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые обучались дистанционно в красных зонах и не имели возможности обучаться в полноформатном режиме.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

ГИА для 4 и 9 классов действительно отменена, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые обучались дистанционно в красных зонах, которые на сегодня не имели возможности обучаться в полноформатном режиме... Альтернативой ГИА на сегодня являются результаты контроля, - сказал Шкарлет.

По словам Шкарлета, данные некоторых опросов о том, что 72% участников образовательного процесса считают, что дистанционное обучение привело к снижению качества образования, не соответствуют действительности.

Министр добавил, что Государственная служба качества образования ежеквартально осуществляет мониторинг качества дистанционного обучения, также была запущена Всеукраинская школа онлайн для усиления дистанционной формы обучения.

Действительно есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но в целом и МОН, и профильный комитет ВР не ставили на одну ступень результат дистанционной и очной формы обучения. Для этого были реализованы несколько инструментов для выравнивания знаний студентов — Всеукраинская школа онлайн, которая позволяет в полноформатном режиме обеспечить процесс обучения не только в школе, но и на дистанционной форме, - сказал Шкарлет.

Как сообщалось, Минобразования освободило учеников 4 и 9 классов от государственной итоговой аттестации. Решение вступит в силу в день его публикации в "Официальном вестнике Украины".