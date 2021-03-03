Рада хоче скасувати переведення годинників

За документ проголосували у першому читанні

За документ проголосували у першому читанні

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В Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроект №4201.

"За" проголосували 277 парламентаріїв, пише RegioNews.

"Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною Радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроекті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 18 лютого у Раді підтримали законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час