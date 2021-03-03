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Рада хоче скасувати переведення годинників
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03 березня 2021, 13:15 16

Рада хоче скасувати переведення годинників

03 березня 2021, 13:15 16
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За документ проголосували у першому читанні
За документ проголосували у першому читанні
Фото з відкритих джерел
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В Україні зробили крок до відмови від переведення годинників. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроект №4201.

"За" проголосували 277 парламентаріїв, пише RegioNews.

"Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною Радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроекті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - вказано у пояснювальній записці.

Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 18 лютого у Раді підтримали законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час

Україна Верховна Рада парламент година Землі час

 
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