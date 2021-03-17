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17 березня 2021, 13:54 26

У парламенті загорівся пульт голосування

17 березня 2021, 13:54 26
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Через це Рада пішла на перерву
Через це Рада пішла на перерву
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У сесійній залі Верховної Ради сталося загоряння. Загорівся пульт для голосування у ході розгляду поправок до закону про завершення земельної реформи.

Про це свідчить відповідне відео, пише RegioNews.

Займання сталося у секторі фракції "Голос". У Раді оголосили перерву на 15 хвилин для того, щоб провітрити приміщення.

Станом на 13:21 парламентарії повернулися до зали.

Нагадаємо, у Раді збирають підписи для позачергового засідання.

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