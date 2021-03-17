У парламенті загорівся пульт голосування

Через це Рада пішла на перерву

Через це Рада пішла на перерву

Facebook

У сесійній залі Верховної Ради сталося загоряння. Загорівся пульт для голосування у ході розгляду поправок до закону про завершення земельної реформи.

.