У парламенті загорівся пульт голосування
Через це Рада пішла на перерву
Через це Рада пішла на перерву
У сесійній залі Верховної Ради сталося загоряння. Загорівся пульт для голосування у ході розгляду поправок до закону про завершення земельної реформи.
Про це свідчить відповідне відео, пише RegioNews.
Займання сталося у секторі фракції "Голос". У Раді оголосили перерву на 15 хвилин для того, щоб провітрити приміщення.
Станом на 13:21 парламентарії повернулися до зали.
Нагадаємо, у Раді збирають підписи для позачергового засідання.
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