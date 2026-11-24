Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 641 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1848 окупантів, один танк, 11 бронемашин, 55 артсистем, три РСЗВ, один засіб ППО, 1154 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 371 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 20 листопада та в ніч проти 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів, два пункти управлінняросійських військ та автомобільний міст через Сіверський Донець.