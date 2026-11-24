У Запоріжжі кількість поранених зросла до 32, серед них – немовля
Кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 32 людей
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Серед поранених – четверо дітей. Найменшій ще немає й року, іншим – 4, 6 та 16 років.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 22 постраждалих.
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