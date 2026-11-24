РФ вдарила по Запоріжжю: двоє загиблих, 22 поранених, серед них діти
Зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Внаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п'ятиповерхівку.
Також пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури.
Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення, серед них – двоє дітей віком 6 та 16 років.
Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. У жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу.