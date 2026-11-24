Фото: ОВА

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Внаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п'ятиповерхівку.

Також пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об'єкт транспортної інфраструктури.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення, серед них – двоє дітей віком 6 та 16 років.

Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. У жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу.