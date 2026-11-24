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Удари Росії по українських портах та експортних маршрутах створюють загрозу глобальній продовольчій безпеці

Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

"Кремль знову ставить під загрозу засоби до існування мільйонів людей, зокрема в країнах, які залежать від українського агроекспорту. Україна й надалі робитиме все від неї залежне для забезпечення світових постачань продовольства, попри спроби Росії їх зірвати", – наголосив міністр.

Сибіга також подякував Латвії та її президенту Едгарсу Рінкевичсу за головування на засіданні Радбезу ООН. За його словами, Латвія вперше в історії головує в цьому органі.

Окремо глава МЗС висловив вдячність Туреччині, Індії, Єгипту та Філіппінам за участь у засіданні, підкресливши, що наслідки російської агресії виходять далеко за межі Європи.

Крім того, міністр заявив, що напередодні зими Росія намагається позбавити мільйони українців електроенергії, опалення та водопостачання.

Сибіга також порушив питання законності перебування Росії на місці постійного члена Ради Безпеки ООН, яке раніше належало Радянському Союзу.

Нагадаємо, протягом минулого тижня російські війська атакували 20 регіонів України, застосувавши близько 2700 ударних безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів.

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