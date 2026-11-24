Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
У ніч на 24 листопада російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Павлограді внаслідок атаки виникла пожежа. Постраждали двоє чоловіків віком 29 та 36 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.
У Піщанській громаді Самарівського району пошкоджені складські приміщення.
На Нікопольщині під російськими ударами опинилися Нікополь та Марганецька громада.
Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Загинули дві людини, кількість постраждалих зросла до 32.
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