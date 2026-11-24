Фото: Національна поліція

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Для атак окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, міномети та артилерію

Про це повідомили у поліції Сумської області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілів поранення та травми дістали семеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок ударів російських безпілотників постраждали 16-річна дівчина та двоє чоловіків віком 42 і 52 роки.

У Шосткинській громаді через атаку БпЛА травмовано 9-річну дитину та 56-річну жінку. У потерпілої діагностували гостру реакцію на стрес.

Ще двоє людей постраждали у Середино-Будській громаді, де російський дрон влучив в аптеку. Травми дістали 69-річний чоловік та 55-річна жінка.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ударів зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п'ятиповерхівку. Загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення.