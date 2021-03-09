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09 марта 2021, 16:57 4

Президент подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

09 марта 2021, 16:57 4
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Согласно закону, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга будет осуществлять Нацбанк
Согласно закону, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга будет осуществлять Нацбанк
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О финансовом лизинге" № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента, пишет RegioNews.

"Документ излагает в новой редакции Закон "О финансовом лизинге" и определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом. Закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Согласно закону, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Нацбанк.

"Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - пояснили в ОП.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления в силу.

Ранее стало известно, при каком условии Зеленский пойдет на второй срок.

Украина Владимир Зеленский закон президент законопроект

 
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