Очередной завод "Укрспирта" продали на аукционе за 75 миллионов

Участники увеличили цену в 3,5 раза

Участники увеличили цену в 3,5 раза

Фото из открытых источников

Еще один завод ГП "Укрспирта" "ушел с молотка" за 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

За право собственности на актив на открытых торгах соревновались 4 участника, которые увеличили цену в 3,5 раза - со стартовых 21 563 781 грн до 75 000 001 грн, отметили в ФГИ.

Активы МДП расположены на двух локациях: селе Тхоровка и городе Сквира.

Предприятие обладает зданиями и сооружениями, а также технологическим оборудованием, необходимым для производства спирта, - добавляют в Фонде.

По данным аукциона, спиртзавод после пересчета денежных средств перейдет к ООО "СОВРЕМЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ".

Как сообщалось 10 февраля, спиртзавод на Полтавщине повторно выставят на продажу: в чем причина. Победитель прошлого аукциона не оплатил рекордные 234 млн грн.