"Нафтогаз" знизив ціни для тепловиків: скільки платитимуть

Компанія прогнозує подальше падіння тарифів на газ

Компанія прогнозує подальше падіння тарифів на газ

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НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). У лютому 2021 ціна газу складе 6 841,15 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 6,7% нижче, ніж у січні 2021 року (7 331,45 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК, передає RegioNews.

Як відзначили в прес-службі компанії, ситуація в Україні відповідає європейському тренду на скорочення попиту на енергоносії через потепління. За останній тиждень у Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%.

"У березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, що визначить вектор ціноутворення і в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" оприлюднив березневі тарифи на газ для населення.