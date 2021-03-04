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04 марта 2021, 18:35 3

Коломойский лично участвует в переговорах о разделении "Укрнафты" - глава "Нафтогаза"

04 марта 2021, 18:35 3
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Коболев подчеркнул, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании
Коболев подчеркнул, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании
Фото из открытых источников
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Переговоры НАК "Нафтогаз Украины" с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта" в вопросе разделения активов компании продолжаются на нескольких уровнях, и на одном из них председатель правления НАК Андрей Коболев общается непосредственно с Игорем Коломойским.

Об этом сообщил Коболев в эфире "Радио НВ", передает RegioNews.

Я думаю, преждевременно говорить, кто что хочет. Это все-таки коммерческие переговоры, пока раскрывать их детали было бы некорректно, - сказал он.

Коболев отметил, что в этих переговорах "Нафтогаз" будет руководствоваться интересами госкомпании и будет учитывать мнение акционера-государства, а также ситуацию на рынке.

Нам необходимо найти сбалансированное решение, которое в конечном итоге позволит нам завершить партнерство с этими акционерами, сделать "Нафтогаз" на 100% компанией, которой владеет государство, что даст нам, в свою очередь, эффективно подготовить компанию к публичному размещению акций в 2024 году, - отметил глава НАК.

По его словам, влияние Коломойского на работу "Укрнафты" всегда было существенным и останется существенным из-за его контроля над единственным крупным нефтеперерабатывающим заводом в Украине - "Укртатнафтой".

Любой менеджмент "Укрнафты" будет продавать нефть на этот завод. Продавая нефть на этот завод, вы вынуждены вести переговоры, вступать в отношения, продавать продукцию на рынке, частично она продается через сеть АЗС, которая контролируется этой самой частной группой, - пояснил Коболев.

Как сообщалось, "Нафтогаз" снизил цены для тепловиков: сколько платить. Компания прогнозирует дальнейшее падение тарифов на газ.

Ранее Витренко предложил Шмыгалю провести аудит "Нафтогаза" и уволить Коболева. Он назвал несколько причин для принятия такого решения.

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