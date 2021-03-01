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01 марта 2021, 18:33 7

Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания непродуктивно использовал 96,5 млн грн

01 марта 2021, 18:33 7
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Это продемонстрировал аудит Счетной палаты
Это продемонстрировал аудит Счетной палаты
Фото из открытых источников
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания непродуктивно использовала треть выделенных ему средств — почти 97 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств госбюджета Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, проведенного Счетной палатой.

Это передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Всего в течение 2018 − 9 месяцев 2020 года Нацсовет использовала более 284 млн грн, из них: непродуктивно — 96,5 млн грн, неэкономно — 78 тыс. грн и с нарушением требований законодательства -1,45 млн грн. С нарушением законодательства о публичных закупках осуществлены закупки на сумму 48,8 млн грн. Кроме того, из-за управленческих недостатков не использована часть открытых ассигнований в сумме почти 6,4 млн грн и недополучено в доход бюджета — 4,4 тыс. гривен, — сообщают в Счетной палате по результатам аудита.

Сообщается, что Нацсовет также не обеспечил эффективное и прозрачное осуществлении закупок, а отдельные нарушения законодательства в сфере публичных закупок были системными. В общем, с нарушениями законодательства осуществлены закупки на общую сумму 48,8 млн грн.

Кроме того, с 2019 года Нацсовет не ввел функционирования автоматизированного аппаратно-программного комплекса для официального мониторинга телерадиопрограмм. Причина — поставщик оборудования поставил товар, который не соответствовал условиям спецификации. Это привело к длительным судебным тяжбам. Непродуктивное использование бюджетных средств в этой части составило 96,5 тыс. грн.

По данным Счетной палаты, не введение официального мониторинга телерадиопрограмм негативно повлияло и на выполнение Нацсоветом определенных законодательством полномочий, в частности, обеспечение в полном объеме надзора за соблюдением телерадиоорганизациями и провайдерами программной услуги требований законодательства в области телерадиовещания. Выполнение плановых показателей по принятию регуляторных актов составляет менее 50%.

При этом, отдельные общественно важные регуляторные акты не принимаются длительное время без объективных причин. В общем, Нацсовет обеспечил выполнение результативных показателей на уровне 52-57%.

Размещенный на официальном сайте Нацсовета Государственный реестр субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания не содержит определенной законодательством полной информации о субъектах информационной деятельности. Сейчас этот реестр используется более года и есть в открытом доступе без применения комплексной системы защиты информации, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн - Счетная палата. Причина - ненадлежащее планирование Минфином и отсутствие координации между ДФС, ГНС и Гостаможслужбы.

Нацсовет телевидение аудит бюджет бюджетные деньги

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