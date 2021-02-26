У Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів

Налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній

Налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало схему незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оборудка дозволила ділкам отримати відшкодування з державного бюджету штучно створеного ПДВ на понад 8 млн грн. В оборудці було задіяно 3 "фірми-прокладки", зареєстровані у різних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, що входить до одного з найбільших агрохолдингів України.

Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.

Під час обшуків в офісах у різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампу виробника м’ясної продукції, чорну бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних оборудок.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині керівництво Східної митниці організувало схему на 5 млн.