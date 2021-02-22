Появились новые подробности задержания соратника Коломойского Яценко

Экс первый заместитель председателя правления Приватбанка пытался сбежать на самолете "Розы Ветров"

Экс первый заместитель председателя правления Приватбанка пытался сбежать на самолете "Розы Ветров"

Фото НАБУ

Самолет, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая предположительно входит в сферу влияния Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая предположительно входит в сферу влияния Коломойского.

Собственником судна в госреестре указано кипрскую компанию Viskona Investments Ltd. Фото с номером самолета обнародовало НАБУ.

Согласно данным flightradar24, самолет вылетел из Днепра в 10:05 в направлении западной границы Украины, однако развернулся в районе Каменца-Подольского и затем сел в Киеве. Время полета составило 1 час 32 минуты.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена.

Как сообщалось, сегодня в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел убежать.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.