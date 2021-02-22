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22 февраля 2021, 21:07 104

Появились новые подробности задержания соратника Коломойского Яценко

22 февраля 2021, 21:07 104
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Экс первый заместитель председателя правления Приватбанка пытался сбежать на самолете "Розы Ветров"
Экс первый заместитель председателя правления Приватбанка пытался сбежать на самолете "Розы Ветров"
Фото НАБУ
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Самолет, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая предположительно входит в сферу влияния Коломойского.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, которым бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Владимир Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая предположительно входит в сферу влияния Коломойского.

Собственником судна в госреестре указано кипрскую компанию Viskona Investments Ltd. Фото с номером самолета обнародовало НАБУ.

Согласно данным flightradar24, самолет вылетел из Днепра в 10:05 в направлении западной границы Украины, однако развернулся в районе Каменца-Подольского и затем сел в Киеве. Время полета составило 1 час 32 минуты.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В то же время официально такая информация не подтверждена.

Как сообщалось, сегодня в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел убежать.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

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