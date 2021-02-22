Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта

Об этом говорится в сегодняшнем постановлении КМУ

Об этом говорится в сегодняшнем постановлении КМУ

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Сегодня правительство Украины одобрило постановление Кабинета министров „О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году”. Согласно постановления в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта.

Это передает RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства социальной политики.

По данным министерства, постановлением утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение (5 %+17%) /2).

В результате реализации постановления, в Минсоцполитики ожидают, что пенсии повысятся у 8 миллионов людей.

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн. Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), — информируют в пресс-службе.

Как сообщалось, 4 февраля Рада приняла закон, который предусматривает компенсации за задержки пенсий и зарплат. Также нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования.