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18 февраля 2021, 19:32 7

В декабре-2020 умерло почти на 43% больше людей, чем в декабре 2019, - Госстат

18 февраля 2021, 19:32 7
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В целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. людей
В целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. людей
Фото из открытых источников
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В декабре прошлого года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с декабрем позапрошлого года - на 42,9%, до 67,66 тыс. людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госстат.

Всего за 2020 год в Украине умерло 616,84 тыс. человек, что на 6,1% больше, чем за 2019 год, и родилось 293,46 тыс., что на 5% меньше.

В декабре прошлого года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с декабрем позапрошлого года - на 42,9%, до 67,66 тыс. людей.

Декабрь стал шестым месяцем в 2020 году, когда количество умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим - сентябрь с 15,4%, четвертым - октябрь с 17,5%, а в ноябре эта отрицательная динамика достигла 35%.

Июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 - на 16,9% против мая-2019 и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Количество новорожденных в декабре выросло по сравнению с декабрем позапрошлого года на 11,4% - до 24,56 тыс., тогда как в ноябре динамика была почти прямо противоположной - "минус" 11,7%, до 21,62 тыс.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. людей, что на 314,06 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось в конце прошлого года, население Украины сократилось на 232 тыс. за десять месяцев. Состоянию на 1 ноября 2020-го нас – меньше 42 миллионов.

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