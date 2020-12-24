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24 грудня 2020, 16:48 6

У Держстаті розповіли, скільки в Україні безробітних

24 грудня 2020, 16:48 6
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Безробіття трохи скоротилося в III кварталі
Безробіття трохи скоротилося в III кварталі
Фото: flickr
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Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.

Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України, пише RegioNews.

Держстат назвав число безробітних українців

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,8%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,1%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 9,5% (у першому кварталі - 8,5%, у другому кварталі - 9,8%), а серед осіб у віці 15-70 років - 9,5% (у першому кварталі - 8,6%, у другому кварталі 9,9%).

Нагадаємо, 18 грудня Зеленський підписав закон про розширення допомоги із часткового безробіття.

Україна карантин гроші населення безробіття
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