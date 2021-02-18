В енергосистемі України вперше за останні три місяці було зафіксовано приріст запасів вугілля

Також зросло виробництво електроенергії

Також зросло виробництво електроенергії

Фото з відкритих джерел

В українській енергосистемі в середині поточного тижня почали з'являтися перші ознаки, що свідчать про майбутню стабілізацію роботи галузі в плані зниження дефіциту електроенергії та вугілля на складах ТЕС.

Про це повідомила Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні, зокрема, вперше за останні три місяці було зафіксовано приріст запасів вугілля з 300 до 304 тис. тонн в умовах максимального споживання електроенергії в енергосистемі 17 лютого з початку місяця на рівні 23,4 МВт.

Ще один позитивний чинник ‒ збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС завдяки щедрим снігопадам у лютому та підвищенню водності Дніпра.

"Пішла "вода". Навантаження "Укргідроенерго" вночі - 450 МВт. На пік - 3600 МВт. Якщо вода прогнозується "великою" ‒ час думати, як уникнути "несумісних режимів" у нічний час", ‒ зазначають у ВЕА.

Нові фарби енергетичних буднів 1️⃣ Максимум споживання склав 23, 4 ГВт - найбільший рівень в лютому 2021року; 2️⃣ Пішла... Posted by Всеукраїнська Енергетична Асамблея on Thursday, February 18, 2021

Як повідомлялося, наприкінці січня, запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму. Вони вже не гарантують енергетичну безпеку.

Також запаси вугілля на складах ТЕС за перший тиждень лютого знизилися на 12%. Вони становили трохи більше половини від мінімально необхідних обсягів.

Згодом Вітренко розповів, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля. Є державні шахти і є поставки.