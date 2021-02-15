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15 лютого 2021, 20:01 7

НЕК "Укренерго" не планує жодних обмежень чи відключень споживачів

15 лютого 2021, 20:01 7
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Але фактори ризику для енергосистеми є
Але фактори ризику для енергосистеми є
Фото з відкритих джерел
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Голова правління НЕК «Укренерго» запевняє, що компанія має план збалансування енергосистеми у нинішній проблемний осінньо-зимовий період.

Про це голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", передає RegioNews.

Температура зараз знижується, і цей осінньо-зимовий період дійсно є непростим. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему. Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС, яке відбулося сьогодні о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки Центренерго, які працюють на природному газі, - повідомив Кудрицький.

Він підкреслив, що ​​Укренерго не планує ніяких обмежень чи відключень споживачів - ані цього тижня, ані в майбутньому.

Сьогодні низькі запаси вугілля та аварійність на енергоблоках ТЕС є фактором ризику для нашої енергосистеми. Але ми розуміємо, як з цим ризиком працювати, і у нас є плани, і на майбутнє також, — зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, наприкінці січня запаси вугілля на українських ТЕС досягли рекордного мінімуму. Вони вже не гарантують енергетичну безпеку.

Але вже сьогодні до мережі достроково підключили енергоблок Хмельницької АЕС. Це дозволить не імпортувати електроенергію з Росії.

Укрэнерго ТЕЦ вугілля відключення енергетика

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