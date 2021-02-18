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18 февраля 2021, 18:48 2

В энергосистеме Украины впервые за последние три месяца был зафиксирован прирост запасов угля

18 февраля 2021, 18:48 2
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Также выросло производство электроэнергии
Также выросло производство электроэнергии
Фото из открытых источников
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В украинской энергосистеме в середине текущей недели начали появляться первые признаки, свидетельствующие о грядущей стабилизации работы отрасли в плане снижения дефицита электроэнергии и угля на складах ТЭС.

Об этом сообщила Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЕА) на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Сегодня, в частности, впервые за последние три месяца был зафиксирован прирост запасов угля с 300 до 304 тыс. тонн в условиях максимального потребления электроэнергии в энергосистеме 17 февраля с начала месяца на уровне 23,4 МВт.

Еще один положительный фактор ‒ увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС благодаря обильным снегопадам в феврале и повышению водности Днепра.

"Пошла "вода". Нагрузки "Укргидроэнерго" ночью - 450 МВт. На пик - 3600 МВт. Если вода прогнозируется "большой" ‒ время думать, как избежать "несовместимых режимов" в ночное время", ‒ отмечают в ВЕА.

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Posted by Всеукраїнська Енергетична Асамблея on Thursday, February 18, 2021

Как сообщалось, в конце января, запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума. Они уже не гарантируют энергетическую безопасность.

Также запасы угля на складах ТЭС за первую неделю февраля снизились на 12%. Они составляли чуть более половины от минимально необходимых объемов.

Впоследствии Витренко рассказал, за счет чего Украина восполняет дефицит угля. Есть государственные шахты и есть поставки.

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