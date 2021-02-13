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13 лютого 2021, 13:26 10

Місія МВФ завершила роботу в Україні: про перегляд програми stand by не домовилися

13 лютого 2021, 13:26 10
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Там заявили, що дискусії будуть продовжуватися
Там заявили, що дискусії будуть продовжуватися
Фото з відкритих джерел
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише RegioNews.

За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українськими властями прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми.

Зокрема, обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, а також заходи, спрямовані на зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі.

Крім того, обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

"Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися", - підкреслив Люнгман.

Нагадаємо, що 21 грудня в Україні розпочинала роботу місія МВФ.

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