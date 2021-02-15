Украина не намерена прекращать сотрудничество с МВФ, - Устенко

У Зеленского исключили разрыв с Фондом

У Зеленского исключили разрыв с Фондом

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Украина не намерена прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку транши МВФ заложены в Государственный бюджет на 2021 год.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

В базовом сценарии финансирования государственного бюджета заложено то, что в страну заходят деньги от Международного валютного фонда: три кредита по 0,7 млрд долларов – 2,1 млрд рассчитываем получить в этом году, — заявил Устенко.

Как объяснил советник президента, если кредитов МВФ не будет, Украине придется выходить на рынки заимствований капитала и одалживать деньги под гораздо более высокий процент, чем 6,2%, которые предусматривает программа сотрудничества с Фондом.

Но это не рассматривается действительно, потому что есть абсолютно четкое понимание и в Вашингтоне, в штаб-квартире МВФ, и у нас в Киеве, связанное с тем, что программа МВФ будет работать… МВФ – это не только деньги, МВФ – это и возможность позитивного знака, который дает возможность выходить на внешние рынки и одалживать под относительно низкий процент, — рассказал он.

Устенко "достаточно четко" отметил, что сотрудничество с МВФ будет продолжено.

В этом плане я не вижу каких-то принципиальных рисков для украинской экономики, — добавил он.

Как сообщалось ранее, миссия МВФ завершила работу в Украине: о пересмотре программы stand by не договорились. Там заявили, что дискуссии будут продолжаться.